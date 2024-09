Politica Convocato il Consiglio Comunale di Alghero per il 24 e 25 settembre: tanti temi sul tavolo

Il Consiglio Comunale di Alghero è stato convocato per martedì 24 settembre 2024 alle ore 9:00 nella Sala riunioni "Lo Quarter". La sessione ordinaria vedrà la trattazione di numerosi punti all'ordine del giorno, alcuni dei quali particolarmente attesi e dibattuti. I lavori proseguiranno anche mercoledì 25 settembre alle ore 17:00, per dare il giusto spazio a ogni argomento. Tra i punti più rilevanti vi è l'interrogazione presentata dal consigliere Coccu riguardante il canile comunale di Alghero, seguita da un'altra interrogazione dello stesso consigliere sul decreto sindacale n. 49 del 25.07.2024.



Sul fronte della sanità, il consigliere Christian Mulas porterà in discussione la situazione dell'emergenza sanitaria algherese, un tema da sempre al centro delle preoccupazioni dei cittadini, mentre il consigliere Pais proporrà un ordine del giorno per affrontare la realizzazione di parchi eolici offshore al largo delle coste di Alghero, valutando l'impatto e le possibili ricadute negative sul territorio e il turismo. Un altro tema centrale sarà la delibera presentata dal consigliere Christian Mulas sulla acquisizione del canile comunale di Alghero, e l'ordine del giorno della consigliera Arca Sedda, che riguarda l'adesione a un codice etico di condotta basato sui principi dell’antifascismo, antinazismo e antirazzismo per l’autorizzazione di iniziative pubbliche. Sul fronte abitativo, il consigliere Salvatore porterà in discussione l'emergenza abitativa ad Alghero, con particolare attenzione agli affitti annuali e alle agevolazioni per la residenza e le famiglie. Sempre in ambito sociale, la consigliera Piccone proporrà un ordine del giorno per la istituzione di un salario minimo comunale.



Un altro ordine del giorno, presentato dai consiglieri Pais e altri, mira a portare all’attenzione del Consiglio regionale la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Legge Pratobello 2024”. Sul fronte fiscale e amministrativo, il consigliere Cocco presenterà un ordine del giorno per il rafforzamento della SECAL e il trasferimento dei nuovi uffici in via Michelangelo. Un tema di notevole interesse locale è quello che riguarda la regolamentazione dei parcheggi dell’Ospedale Marino di Alghero, proposto dal consigliere Colledanchise, per garantire l’accesso prioritario ai pazienti e ai loro accompagnatori. Infine, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, la ratifica di alcune delibere di bilancio e il riconoscimento di un debito fuori bilancio saranno discussi per concludere la sessione. Il bilancio consolidato dell’esercizio 2023, insieme alla mozione di Pais sull’intervento di garanzia della sicurezza di Fertilia e Santa Maria La Palma, chiuderanno i lavori.