Alghero-Sassari, FdI: "Un impegno collettivo che ha portato frutti"

Il ringraziamento va in particolare alla Senatorice Antonella Zedda, all’Onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Lavori Pubblici alla Camera, e ai deputati Barbara Polo e Gianni Lampis per la loro dedizione. "Grazie a loro, il progetto della quattro corsie non è stato mai accantonato", aggiungono, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra. Un riconoscimento speciale viene rivolto anche all'ANAS e all’ingegner Ruocco per la gestione delle complessità tecniche e burocratiche, e al precedente Prefetto di Sassari, Paola Dessi, per il coordinamento tra le istituzioni. Particolare gratitudine è stata espressa anche per Mario Conoci, già sindaco di Alghero, con cui, insieme all’Onorevole Rotelli, si è monitorato costantemente l’avanzamento dei lavori sul campo.





"Questo risultato è una vittoria di tutti", concludono, rimarcando che "quando c’è collaborazione tra istituzioni locali, enti pubblici e rappresentanti nazionali, si possono realizzare opere fondamentali per il benessere della nostra isola". Fratelli d’Italia ha infine confermato il proprio impegno a vigilare affinché i lavori proseguano come previsto, non solo per la Sassari-Alghero, ma anche per altre infrastrutture strategiche come la Sassari-Olbia.

Fratelli d’Italia Alghero esprime un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’infrastruttura a quattro corsie tra Sassari e Alghero. "Quest’opera, fondamentale per il miglioramento della mobilità e lo sviluppo economico del nostro territorio, è frutto di un lungo e impegnativo percorso che ha coinvolto numerose istituzioni e figure politiche, tutte unite verso un obiettivo comune", dichiarano i rappresentanti del partito.