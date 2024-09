Politica Violenza sui medici: il caso arriva alla Camera con l’ODG Cappellacci

Roma, 18 settembre 2024 – La crescente piaga delle aggressioni ai medici e al personale sanitario sarà oggi discussa alla Camera dei deputati, grazie a un ordine del giorno presentato dal presidente della Commissione Salute, Ugo Cappellacci. L'ODG, sostenuto dal capogruppo Barelli e dai rappresentanti di Forza Italia, ha ottenuto il pieno appoggio del segretario nazionale Antonio Tajani. “Il gravissimo episodio di Cagliari – evidenzia Cappellacci – è l’ennesima manifestazione di una spirale della violenza che deve essere fermata.



Occorre proseguire la strada che abbiamo intrapreso con l’inasprimento delle pene previste per questi reati e con il decreto 34 del 2023, che ha istituito i presidi sul territorio nazionale". Cappellacci ha sottolineato come, grazie a questi interventi, si sia registrato un incremento del 57,1% dei posti fissi di polizia e del 45,4% del personale assegnato, ma ha ribadito che "occorre un ulteriore impegno alla luce di dati che diventano sempre più preoccupanti". Ogni anno, infatti, vengono registrate 1600 aggressioni, un numero che potrebbe essere sottostimato poiché molti episodi non vengono denunciati. "Ora con il Ministero – prosegue Cappellacci – si lavora all’arresto in flagranza di reato differita affinché non possa esserci nessun caso di impunità per queste situazioni”. Accanto a misure di carattere repressivo, Cappellacci ha insistito sull’importanza di un cambio di percezione riguardo i medici, ricordando che "sono coloro che ogni giorno salvano vite, che aiutano una madre a far nascere un bambino, e che curano tutti noi". Ha annunciato che si recherà nelle zone più esposte del Cagliaritano per incontrare il personale sanitario e valutare la situazione di persona. La presa di posizione di Cappellacci e di Forza Italia rappresenta un segnale forte: “Il nostro sistema sanitario ha necessità di profonde riforme, ma le inefficienze non possono essere un alibi per la violenza”.