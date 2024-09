Sviluppo del Porto Industriale di Oristano: il vertice presieduto dal Prefetto Angieri e l'intervento di Salvini

Il Porto di Oristano, con la sua posizione strategica e la profondità del fondale che facilita l’ormeggio, è stato indicato dal Prefetto come un’infrastruttura dalle grandi potenzialità, in grado di giocare un ruolo cruciale per lo sviluppo socioeconomico non solo della provincia, ma di tutta la regione. Tuttavia, il Prefetto ha sottolineato l'importanza di una maggiore progettualità da parte del territorio. “Lo Stato c’è”, ha dichiarato Angieri, ma ha ribadito che ora tocca alle istituzioni locali e ai tecnici mettere in pratica i suggerimenti emersi dal confronto, compresi quelli forniti dal Vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini.





Il vertice segue un incontro già avvenuto a febbraio, dove erano state riunite tutte le componenti istituzionali coinvolte nella gestione portuale, con l’obiettivo di creare sinergie e attrarre nuovi investimenti e insediamenti industriali. Il Prefetto ha ringraziato Salvini per l’impegno concreto, esprimendo fiducia nel futuro del porto oristanese come elemento centrale per lo sviluppo industriale della regione. L’invito ora è rivolto al territorio, chiamato a elaborare iniziative ambiziose per sfruttare appieno le potenzialità di un'infrastruttura che potrebbe rivestire un ruolo fondamentale nel panorama regionale.

Il Porto Industriale di Oristano è al centro di un ambizioso progetto di sviluppo infrastrutturale che punta a renderlo un volano per la crescita economica della provincia e dell’intera Sardegna. Questa mattina, il Prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, ha presieduto un vertice che ha visto la partecipazione in videocollegamento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e di numerose autorità locali, tra cui il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Massimo Deiana.