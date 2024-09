Alessio Auriemma: Un nuovo protagonista per il futuro delle Consulte Giovanili

Auriemma, insieme ai coordinatori provinciali Guiso, Pisanu e Orru, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo ora è quello di creare e rafforzare una rete solida con tutte le realtà del territorio. Una rete che sia in grado di creare massa critica, portando la nostra voce nelle più alte assemblee regionali e nazionali”. Parole che non si limitano all'ordinaria amministrazione, ma rivelano l’ambizione di dare ai giovani un vero peso politico. “Non sarà un compito semplice”, hanno riconosciuto i coordinatori, “ma siamo convinti che, grazie al sostegno della straordinaria squadra della Consulta Regionale Sarda, riusciremo a rendere questo cammino ancora più gratificante e costruttivo per tutti i giovani del nostro territorio”. Ciò che emerge da questa elezione è l’ambizione di fare di Alghero il fulcro del protagonismo giovanile.





Un obiettivo ambizioso, ma ben ponderato, che mira a portare i giovani dalla periferia al centro della scena politica, ribaltando la logica del “voi non contate” che troppo spesso è stata la norma. Se la squadra di Auriemma riuscirà a mantenere questa linea, non si parlerà più solo di coordinatori e consulte, ma di un movimento che ha imparato a contare davvero. L'idea non è nuova, ma la determinazione a realizzarla oggi appare più concreta. La politica dei giovani passa da qui, da questi passi sottili, che se ben orchestrati possono diventare una marcia decisa. E se Alghero diventerà il punto di riferimento giovanile che Auriemma promette, allora si potrà dire che questa elezione non è stata solo un fatto di cronaca locale, ma l’inizio di una trasformazione più ampia.

Sabato 14 settembre, ad Alghero, si è giocata una partita silenziosa, ma densa di significato per la politica giovanile della Sardegna. Alessio Auriemma è stato eletto Coordinatore Provinciale delle Consulte Giovanili della Provincia di Sassari. Un titolo che, per molti, potrebbe suonare come un semplice incarico formale, ma che in realtà segna un punto di svolta nel dialogo giovanile. L’elezione non è avvenuta in un contesto qualunque. Alghero, già sede della nuova Consulta Giovani, è stata teatro di un incontro che ha visto seduti al tavolo figure di spicco del panorama locale, dall’assessore alla Cultura, Raffaella Sanna, fino ai rappresentanti del direttivo regionale. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni, dove ogni parola pesava quanto una promessa di cambiamento.