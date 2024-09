4 Corsie Alghero-Sassari: Al Via i Lavori di Completamento

La 4 corsie Sassari-Alghero è stata un simbolo dell'incompiuto per troppo tempo, ma oggi possiamo celebrare l'inizio dei lavori per completare un'infrastruttura fondamentale per il nostro territorio.» L'opera aveva subito continui ritardi a causa di ostacoli burocratici e della difficoltà di reperire le risorse necessarie, fino a quando non sono stati stanziati oltre 240 milioni di euro, rendendo possibile lo sblocco dell’appalto. «È stato un percorso lungo e complesso, ma grazie all'impegno delle istituzioni e al supporto ricevuto, possiamo finalmente vedere l'avvio del cantiere.», ha aggiunto Pais.





Il completamento di quest'infrastruttura rappresenta non solo un passo in avanti per la viabilità, ma anche un potenziale impulso per l'economia locale e una maggiore sicurezza per chi viaggia tra Sassari e Alghero.

Il 18 settembre segna una svolta storica per la viabilità sarda. L'ANAS consegnerà i lavori di completamento degli ultimi lotti della SS291, la tanto attesa 4 corsie Sassari-Alghero, alla ditta Aleandri Spa. Un’opera iniziata alla fine degli anni '80 e rimasta incompiuta per oltre trent'anni, attraversando governi di ogni colore politico. Michele Pais, esponente della Lega e profondo conoscitore delle dinamiche territoriali, ha commentato con soddisfazione: «Finalmente si chiude una vicenda che si trascina da trent'anni.