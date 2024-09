Alghero, Forza Italia attacca: "Spostare quattro tavoli non risolve il caos Secal, l'assessore Daga come Ponzio Pilato"





Una situazione che lascia "al palo" numerosi cittadini in buona fede. "La nostra richiesta di rettificare questi avvisi, eliminando sanzioni e interessi sul presupposto della buona fede dei contribuenti, è stata condivisa anche dal presidente Sartore, che ha espressamente invitato l'assessore a una profonda riflessione sul punto", prosegue la nota. "Abbiamo inoltre chiesto la sospensione dei termini di pagamento per le annualità 2020 e 2021, considerato il sovrapporsi della TARI per il 2024". Secondo Forza Italia, l'assessore Daga non avrebbe finora dimostrato la volontà di assumere decisioni a favore dei cittadini. "Preferisce, come Ponzio Pilato, lavarsene le mani e attribuire banalmente ad altri la responsabilità di tutto", accusano i consiglieri azzurri. Il gruppo consiliare rinnova quindi l'appello al sindaco e alla giunta affinché intervengano con fermezza.





"Restiamo al fianco dei cittadini algheresi e chiediamo un intervento deciso a favore degli onesti contribuenti, sgravandoli dal pagamento di sanzioni e interessi e sospendendo i termini di pagamento degli avvisi di accertamento per il 2020 e il 2021", dichiarano. "È necessario alleggerire la pressione che stanno subendo per l'invio massivo di quattro annualità TARI". Forza Italia conclude sottolineando l'urgenza di una soluzione: "Non si può continuare a ignorare il disagio dei cittadini, occorre agire subito per ripristinare equità e giustizia fiscale".

Alghero, 13 settembre 2024 — A una settimana dalla commissione bilancio convocata per affrontare il problema degli avvisi di accertamento TARI relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, Forza Italia lancia un duro attacco all'amministrazione comunale. Nel mirino l'assessore Daga, accusato di non aver prodotto alcuna soluzione efficace per i contribuenti in buona fede. "Spostare due tavolini e quattro sedie dai locali della Secal a quelli del Comune non è servito né a eliminare le file sempre più lunghe di cittadini che si recano presso la Secal per contestare gli avvisi, né a placare gli animi di chi si è sentito ingiustamente tratto in errore dalla 'bollettazione' Secal", affermano i consiglieri di Forza Italia. Il partito sottolinea come molti contribuenti, pur avendo regolarmente pagato gli avvisi inviati dalla Secal, si siano visti recapitare richieste di pagamento per differenze accertate negli anni precedenti dalla Step.