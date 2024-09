Cristian Luisi critica Forza Italia Sassari: "Serve più studio e meno polemiche"

Ha poi aggiunto: "Forza Italia Sassari e i suoi distratti rappresentanti devono aver letto solo il titolo della nostra proposta di legge. Se l’avessero approfondita, avrebbero scoperto che è basata sulle nuove normative nazionali ed europee approvate nel 2024. Come avrebbero potuto loro influire su questo tema nel 2021, quando vigeva ancora una normativa ormai superata?". Secondo Luisi, la mozione presentata da Forza Italia nel 2021 "non aveva alcuna rilevanza normativa; era solo fumo negli occhi, serviva a fare notizia e a far perdere tempo al consiglio comunale.





Non a caso, fu giustamente respinta, anche perché il Sindaco Campus non aveva bisogno delle inutili sollecitazioni di Forza Italia". Rivolgendosi direttamente ai rappresentanti del partito, Luisi ha sottolineato: "Forse è giunto il momento di prepararsi meglio per i ruoli istituzionali, come quello di consigliere comunale. Chi ignora queste dinamiche farebbe meglio a continuare a rappresentare solo sé stesso. L'alternativa è continuare a essere bocciati dagli elettori, come è accaduto in città e provincia, con percentuali quattro volte inferiori alla media nazionale". In chiusura, ha lanciato un invito: "Se ci è concesso un ultimo consiglio, invitiamo Ginesu, Azzena e tutto il gruppo di Forza Italia a sostenere la nostra proposta di legge, ovviamente solo dopo averla letta attentamente".

Il consigliere comunale e coordinatore cittadino di Sardegna al Centro 20venti, Cristian Luisi, ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle recenti affermazioni di Ginesu, Azzena e del coordinamento cittadino di Forza Italia Sassari. "Azzena e il coordinamento cittadino di Forza Italia sono persone simpatiche, ma dovrebbero dedicarsi di più allo studio", ha affermato Luisi. "Altrimenti rischiano di ricevere giudizi simili a quelli espressi dagli elettori nelle ultime elezioni amministrative e regionali della provincia di Sassari". Luisi ha voluto chiarire alcune inesattezze presenti nelle dichiarazioni di Forza Italia: "Nella loro divertente invettiva, cercano di mettere sullo stesso piano il ruolo legislativo di un consigliere regionale a quello amministrativo di un consigliere comunale, tentando, in modo piuttosto maldestro e inutile, di dare un indirizzo al Sindaco su come promuovere le comunità energetiche, una cosa che, tra l'altro, l'amministrazione Campus stava già portando avanti".