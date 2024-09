Alghero: Variazione di bilancio di 3 milioni di euro per la città, dalla cura del verde alle strade

Tra i principali investimenti, spiccano i 500 mila euro per la manutenzione del verde urbano. Potature, sostituzione di alberi e controlli statici mirano a ridare freschezza e sicurezza ai parchi e viali cittadini. Non finisce qui: con altri 65 mila euro, nuove piante ornamentali sbocceranno lungo le strade e nei giardini pubblici, rendendo la città più accogliente. E le strade? Anche quelle beneficeranno di un restyling. Sono stati stanziati 100 mila euro per interventi straordinari, metà coperti da fondi di bilancio e l’altra metà da risorse accantonate. Un passo verso la modernizzazione delle arterie urbane, che spesso soffrono di degrado e necessitano di interventi mirati. Ma non è solo il cemento a ricevere attenzioni.





Il Comune ha stanziato 100 mila euro per iniziative volte a valorizzare le produzioni locali, un gesto concreto di supporto alle imprese e ai prodotti del territorio che sono il vero orgoglio della comunità. E non dimentichiamo la rimozione degli accumuli di posidonia al Lido San Giovanni: 79.300 euro per liberare le spiagge da un problema che si trascina da tempo e che limita la fruibilità delle aree costiere. Infine, 366 mila euro andranno a completare i lavori del Parco Caragol, un'opera che si avvicina finalmente alla sua fase conclusiva, offrendo ai cittadini uno spazio verde riqualificato.





Un piano che mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma che allo stesso tempo vuole rendere la città ancora più attraente per i turisti, facendo leva su verde pubblico, strade sicure e la valorizzazione delle sue eccellenze locali.

La Giunta Comunale di Alghero ha messo sul tavolo 3 milioni di euro con una variazione di bilancio che punta a migliorare la città sotto diversi fronti. Un'iniezione di fondi che tocca verde pubblico, infrastrutture e sviluppo locale, con interventi strategici per rendere Alghero più vivibile e attraente.