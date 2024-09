Cocco (FdI): comune senza dirigenti ci preoccupa più dello smartworking

"Alghero merita un'amministrazione che sappia essere efficiente e che tenga fede agli impegni presi con i cittadini." Cocco ribadisce l'intenzione del suo partito di vigilare attentamente su tutte le mosse dell’attuale amministrazione e di proporre un modello alternativo di governo che, dice, "possa finalmente rispondere alle necessità della città e amministrare con serietà e responsabilità".

L'assenza di dirigenti nell'area tecnica del Comune di Alghero sta diventando il fulcro di una polemica politica accesa. Alessandro Cocco, di Fratelli d'Italia, non ha risparmiato critiche alla giunta, in particolare all'assessore PD Daga, che secondo lui ha paralizzato il funzionamento dei settori cruciali come edilizia pubblica e privata, demanio e impiantistica sportiva. "Quattro mesi di lavoro del centrodestra buttati al vento," afferma Cocco, riferendosi all’interruzione del processo di selezione per due dirigenti tecnici a tempo indeterminato, avviato dalla precedente amministrazione. Solo qualche settimana fa, lo stesso assessore Daga parlava di interpelli e concorsi a tempo determinato, ma oggi, denuncia Cocco, "tutto sembra sparito nel nulla." La preoccupazione di Cocco si estende alla capacità dell'attuale amministrazione di mantenere le promesse fatte durante la campagna elettorale. "Il rodaggio per la sinistra è finito, ora servono soluzioni concrete." L'assenza dell'assessore Corbia è un altro punto su cui Fratelli d'Italia ha posto l'accento. Pur sperando che si tratti di una situazione temporanea, Cocco sottolinea come questo immobilismo rischi di bloccare progetti importanti per la città.