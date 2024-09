Botta e risposta tra Amministrazione e Fratelli d'Italia sull'ammodernamento della rete rifiuti ad Alghero

Il Sindaco Raimondo Cacciotto ha sottolineato la centralità di questi interventi per migliorare la qualità della vita scolastica e per potenziare la raccolta differenziata, con l’obiettivo di passare a un sistema di tariffazione puntuale. Un progetto ambizioso che dovrebbe rendere la gestione dei rifiuti più efficiente, grazie all’uso di tecnologie smart, come le card per la registrazione dei rifiuti.





Tuttavia, Fratelli d’Italia non ha esitato a rispondere, attribuendo a questa nuova amministrazione la volontà di appropriarsi di progetti già avviati dal precedente governo di centrodestra. Alessandro Cocco di Fratelli d'Italia ha precisato che l'attuale Giunta si sarebbe limitata a portare avanti un progetto già strutturato e finanziato dalla precedente amministrazione, come testimoniato dalla delibera del 2022 e dagli atti che seguono, fino all'affidamento dei lavori nel dicembre 2023. "È ironico – afferma Cocco – che la stessa delibera di Giunta attuale riconosca il lavoro precedente, ma si tenti comunque di rivendicarne il merito in maniera impropria". Il centrodestra chiede dunque all’amministrazione di concentrare i propri sforzi su nuovi progetti, evitando di prendersi il credito per iniziative già consolidate. "I cittadini – conclude Cocco – meritano trasparenza e verità sui risultati raggiunti, senza confondere i meriti delle diverse amministrazioni".

L’annuncio recente della Giunta Cacciotto su due importanti interventi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha messo al centro del dibattito la gestione dei fondi per l’ammodernamento delle infrastrutture scolastiche e della rete di raccolta rifiuti. In particolare, il progetto per la realizzazione di nuovi locali mensa per la scuola primaria di Sant’Agostino e l’implementazione del Centro del Riuso di Galboneddu, con un totale di investimenti stimati in 1,6 milioni di euro.