Politica Tedde contro Todde: "Basta polemiche strumentali, serve individuare aree idonee"

Cagliari, 11 settembre 2024 – Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza Italia e responsabile del Dipartimento energia del partito in Sardegna, ha attaccato duramente la presidente Alessandra Todde, ex viceministro del Governo Draghi, per le sue continue critiche al Governo Meloni. Tedde ha accusato Todde di alimentare polemiche strumentali, specialmente in relazione alla "legge moratoria" impugnata dal Governo Meloni, una legge considerata da Tedde palesemente incostituzionale e inefficace. Secondo Tedde, la Todde tenta di mascherare le sue responsabilità con queste polemiche, legate al suo ruolo nel Governo Draghi e alla partecipazione attiva a eventi come il G20 sull’energia. Invece di continuare con le accuse, Tedde esorta la presidente a concentrarsi su ciò che conta davvero: individuare le aree idonee per la produzione di energie rinnovabili. Senza un piano chiaro e concreto, sottolinea Tedde, il caos nel settore delle rinnovabili è imminente. Tedde chiude il suo intervento invitando la Todde a smettere di sollevare una "cortina fumogena" e a lavorare su soluzioni pratiche per affrontare la questione energetica in Sardegna. Sarà la Corte Costituzionale a decidere sulla legittimità della "legge moratoria", ma per Tedde, il tempo delle polemiche è finito: è ora di passare ai fatti.