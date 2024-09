Tedde: La squadra di Forza Italia Alghero cresce

Un percorso che rifugge dai radicalismi di sinistra e dai populismi, siano essi di destra o di sinistra. Questo posizionamento si inserisce in un contesto di crescita del partito, sia a livello nazionale che regionale, con particolare attenzione alla Sardegna. Forza Italia non è solo in espansione a livello nazionale ma anche ad Alghero, dove da tempo è il primo partito, con percentuali che superano il 15%. Tuttavia, il partito ha l’ambizione di crescere ulteriormente, proponendo progetti di crescita e sviluppo per la città, e mettendo a disposizione degli algheresi una classe dirigente competente e attenta alle esigenze delle famiglie e delle imprese. In un momento particolarmente delicato per Alghero, amministrata attualmente da una coalizione i cui obiettivi e valori sono completamente disallineati rispetto alle necessità della città, Forza Italia si propone come una forza politica capace di interpretare al meglio il ruolo di decisore politico e amministrativo, contrariamente all’attuale amministrazione che ha dimostrato fin dall’inizio grandi difficoltà.

Oggi, presso la sala Mimosa dell'Hotel Catalunya ad Alghero, insieme al Segretario regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis, e al Segretario provinciale, Nanni Terrosu, abbiamo presentato la nuova Consigliera di Forza Italia, Nina Ansini. Siamo fortemente impegnati ad irrobustire una struttura politica già forte e a rafforzare la coalizione di centrodestra in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali. Come dichiarato dal Segretario nazionale Antonio Tajani, Forza Italia ha l'obiettivo di raggiungere il 20% dei consensi, con l’ambizione di conquistare l’area liberale, cattolica, europeista e atlantista che va dalla Schlein alla Meloni.