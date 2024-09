Forza Italia si rafforza anche in Consiglio Regionale: tre nuovi ingressi di peso

Gli ingressi di Maieli e Chessa rappresentano un vero terremoto politico, poiché entrambi erano fino a poco tempo fa tra le figure chiave del Partito Sardo d'Azione (Psd'Az). Questo storico partito, che ha segnato profondamente la politica autonomista dell’isola, è stato cancellato dall’assemblea regionale dopo l’uscita dei suoi ultimi membri di spicco, decretando di fatto la sua scomparsa dal Consiglio.





Gianni Chessa, già assessore regionale al Turismo, e Piero Maieli, di professione veterinario, altro volto noto della politica sarda, hanno lasciato il Psd'Az in segno di protesta contro la gestione del partito, accusandolo di essersi allontanato dalle esigenze del popolo sardo e di aver perso la capacità di rappresentare le istanze autonomiste. I due consiglieri hanno dichiarato che il Psd'Az è ormai privo di idee concrete e leadership.





L’ingresso di Alfonso Marras, sindaco di Bosa, aggiunge ulteriore peso politico a Forza Italia. Anche Marras era inizialmente legato al Psd'Az, ma il suo passaggio segna un punto di svolta definitivo nella crisi del partito, che ora non ha più rappresentanti in Consiglio. Questo allargamento del gruppo consiliare di Forza Italia, che arriva a sei membri, segna una fase cruciale per il partito. Non si tratta solo di un aumento numerico, ma di un’acquisizione di figure con grande esperienza e un forte radicamento nel territorio. Forza Italia si prepara così ad affrontare le sfide politiche future con una squadra rafforzata, pronta a giocare un ruolo decisivo negli equilibri del centrodestra regionale.

Forza Italia continua a espandere la sua influenza non solo a livello locale, ma anche a livello regionale, grazie a tre nuovi ingressi di spicco nel Consiglio Regionale della Sardegna. Oltre all’adesione di Nina Ansini ad Alghero, tra le fila del partito entrano oggi Piero Maieli, Gianni Chessa e Alfonso Marras, rafforzando la compagine azzurra e portando a sei il numero dei consiglieri regionali.