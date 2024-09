Alghero: Nina Ansini lascia l’Udc e passa a Forza Italia - Un passaggio che solleva domande sul futuro politico dello scudo crociato

Il suo passaggio a Forza Italia arriva in un momento cruciale, ma le sue parole durante la conferenza stampa lasciano aperti molti interrogativi. Ansini ha infatti sottolineato che non si tratta di un "cambio di casacca", bensì di un ingresso in una "famiglia" più strutturata, che le permetterà di portare avanti i propri progetti. Tuttavia, non ha fornito dettagli su quali siano questi progetti né come intenda realizzarli. Il suo spostamento, giustificato dalla necessità di un maggiore sostegno organizzativo rispetto a quello offerto dai piccoli partiti, lascia aperta una questione fondamentale: cosa cambia davvero?





Se è vero che Forza Italia guadagna un membro in più, restando comunque all’opposizione, la mossa appare più simbolica che strategica. Ansini, pur rafforzando la compagine azzurra, non sembra aver fatto altro che consolidare il suo ruolo nella stessa area politica in cui ha sempre operato, senza per ora chiarire gli obiettivi concreti della sua nuova posizione. Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ha dichiarato che Ansini "è stata il miglior assessore ai servizi sociali di Alghero" e che "ci aiuterà a controllare l'operato dell'attuale assessore Salaris".





Nel frattempo, il silenzio dell’Udc appare assordante. Lelle Salvatore, l'altro esponente del partito algherese, non ha rilasciato dichiarazioni e non è stata emessa alcuna nota ufficiale per spiegare l’abbandono di Ansini. Un vuoto che contribuisce a rendere ancora più opachi i contorni di questa vicenda politica. Quali siano le reali motivazioni e i progetti futuri di Nina Ansini rimane una domanda aperta, che probabilmente troverà risposta solo nei prossimi mesi. Di certo, per ora, si è limitata a "nutrire" le fila di Forza Italia, senza però chiarire come intenda dare corpo ai suoi nuovi propositi.

Nina Ansini lascia l’Udc e si unisce a Forza Italia. Un passaggio politico annunciato questa mattina, giovedì 5 settembre, durante una conferenza stampa all'Hotel Catalunya, alla presenza del capogruppo in consiglio comunale Marco Tedde. Con l’ingresso di Ansini, Forza Italia, partito più votato alle ultime elezioni comunali, rafforza la propria presenza tra i banchi dell’opposizione, portando a cinque il numero dei suoi consiglieri. Ansini, attiva nella politica algherese fin dagli anni Ottanta, ha attraversato diverse fasi della vita amministrativa cittadina, sempre con partiti moderati. Vice sindaco durante la giunta Baldino tra gli anni '90 e 2000, ha recentemente ricoperto il ruolo di assessore alle politiche sociali nella giunta di Mario Bruno, in quota Udc.