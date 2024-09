Avvisi Tari Alghero: I cittadini pagano le conseguenza delle negligenze della destra

"Non possiamo accettare lezioni di correttezza da chi ha fallito nel proprio compito", si legge nel comunicato, in cui si ribadisce il sostegno alla linea di responsabilità adottata dall'Assessore Daga. In un'ottica di trasparenza e responsabilità, è stata convocata per mercoledì una commissione straordinaria presieduta da Pietro Sartore, Presidente della VI Commissione, per fare chiarezza sulla vicenda. All'incontro parteciperanno anche i membri del CDA di SECAL, l'ente responsabile della riscossione, che saranno chiamati a fornire spiegazioni dettagliate sulla gestione degli accertamenti TARI. Le forze di maggioranza, rappresentate da Partito Democratico, Città Viva, Futuro Comune, AVS, Movimento 5 Stelle e Noi Riformiamo Alghero, hanno espresso fiducia che questa sia l'occasione per fare luce su quanto accaduto e per garantire che simili errori non si ripetano in futuro. Il loro obiettivo è chiaro: tutelare gli interessi dei cittadini, assicurando al contempo una gestione rigorosa e trasparente della cosa pubblica. La vicenda continua a far discutere, e mercoledì sarà un momento cruciale per comprendere appieno le cause e le responsabilità di questo disservizio che ha lasciato i cittadini algheresi a pagare il prezzo di tre anni di inadempienze amministrative.

In risposta alle recenti critiche dell'opposizione riguardanti l'invio degli avvisi di accertamento TARI per gli anni 2019-2021, le forze di maggioranza hanno rilasciato un comunicato con toni decisi. Il dibattito nasce dall'invio tardivo degli avvisi di pagamento da parte del Comune, una situazione che poteva essere evitata se l'amministrazione precedente avesse agito in tempo. La questione è delicata: i cittadini si trovano ora a dover affrontare un conto che include non solo le imposte arretrate, ma anche una maggiore TARI per superfici non correttamente dichiarate in passato. La maggioranza sottolinea però che, nonostante la situazione difficile, non sono state applicate sanzioni, a dimostrazione di un approccio equo e responsabile nei confronti dei contribuenti. Nel comunicato, la maggioranza non esita a puntare il dito contro chi aveva la responsabilità di inviare gli avvisi negli anni passati, evidenziando come la negligenza di allora stia ora pesando sui cittadini.