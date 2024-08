Traffico e Viabilità ad Alghero

Purtroppo, la rete di trasporti pubblici locali non è sufficiente a soddisfare la domanda, costringendo molti visitatori a noleggiare auto, contribuendo così ad aggravare ulteriormente il problema del traffico e dell’inquinamento ambientale. Sono in molti, tra cui numerosi algheresi, a chiedermi aggiornamenti sui lavori della circonvallazione e della strada a quattro corsie per Sassari. Come sappiamo, i lavori sembrano procedere a rilento, nonostante un'accelerazione verso la fine della scorsa amministrazione.





Ho apprezzato le recenti dichiarazioni dell'assessore regionale Piu, che ha rassicurato sul proseguimento dell'iter per la strada a quattro corsie, e del sindaco Cacciotto sulla circonvallazione. Tuttavia, è evidente il ritardo nei lavori, che merita un'attenzione particolare. Porterò questo tema in consiglio comunale per cercare risposte concrete, poiché la paura di molti cittadini è di vedere ancora una volta opere incompiute. Considerando l’allineamento politico tra le amministrazioni coinvolte, speriamo che entrambi i progetti vengano ripresi e conclusi al più presto. È fondamentale risolvere questi problemi, poiché il traffico in alcune zone della città è ormai divenuto insostenibile.

Alghero, 30 agosto 2024 – Il traffico rappresenta uno dei principali problemi della nostra città, come evidenziato dai numerosi cittadini che mi contattano quotidianamente. Le cause di questa situazione sono molteplici: dalla mancanza di parcheggi alla viabilità caotica, con strade troppo strette per consentire il passaggio agevole di autobus e altri veicoli. A ciò si aggiunge la necessità di una maggiore presenza della polizia municipale nei punti più critici del traffico. Questa situazione impatta negativamente non solo sull’ambiente, ma anche sulla qualità della vita dei residenti e dei turisti.