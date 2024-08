Dopo un decennio di abbandono, Alghero rinasce: Ora si pensi al Capodanno

Con oltre 15 date, il numero di spettatori sembra aver raddoppiato quello dello scorso anno, a conferma del grande impatto che questa iniziativa ha avuto sulla città. Dietro a questi risultati, c’è stata una “grande squadra di professionisti”, come ha evidenziato Cocco, dalle maestranze tecniche agli addetti alla sicurezza, senza dimenticare le agenzie di produzione come Shining Production, Ragazze Terribili e Roble Factory. Il nuovo CdA della Fondazione Alghero, guidato da Neria De Giovanni, ha garantito la continuità necessaria per il successo dell’intera operazione. Ora, però, l’attenzione si sposta sul futuro. “È fondamentale che si prosegua su questa linea d’azione”, ha affermato Cocco, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il sito di Maria Pia e di programmare subito la prossima stagione per evitare un nuovo abbandono.





Ma l'impegno non finisce qui: “Altrettanto importante” è l’appuntamento con il Capodanno, che negli ultimi anni è diventato il “Capodanno di Sardegna”. Cocco ha espresso fiducia nel fatto che il CdA della Fondazione continuerà a essere supportato adeguatamente dall’amministrazione comunale, per fare in modo che Alghero resti una destinazione d’eccellenza anche durante le festività di fine anno. Questo approccio, che punta alla programmazione anticipata e alla promozione nazionale, è stato decisivo nel trasformare Alghero in una delle mete più ambite della Sardegna, e ora il compito dell’amministrazione sarà quello di non disperdere questo patrimonio. “Sono sicuro che non mancherà la sensibilità dell’attuale CdA della Fondazione,” ha concluso Cocco, rilanciando la sfida per il futuro con lo stesso spirito che ha caratterizzato questa stagione di rinascita culturale.

La stagione estiva di Alghero si è conclusa in grande stile con il concerto di Roberto Vecchioni all’Anfiteatro Ivan Graziani, un evento che ha segnato il successo di una programmazione estiva che ha visto protagonista l’amministrazione guidata dal centrodestra. Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia ad Alghero, non ha esitato a sottolineare come “dopo 10 anni di totale abbandono da parte della sinistra”, il centrodestra sia riuscito a “restituire alla città lo spazio esterno dell'Anfiteatro”, riportandolo alla sua naturale vocazione e attirando artisti di rilievo nazionale e internazionale. Il riscatto dell'Anfiteatro non è stato solo un successo artistico, ma ha rappresentato anche un'importante vittoria sul fronte economico e turistico. Cocco ha dichiarato che la programmazione “diffusa su tutti i mesi estivi” ha permesso di evitare il “turismo mordi e fuggi”, garantendo invece ricadute economiche stabili e distribuite nel tempo.