Fratelli d'Italia Alghero tra la gente: Il governo Meloni porta le riforme direttamente ai cittadini

Guidati dal coordinatore Marco Di Gangi, con la presenza dell'Onorevole Francesca Masala e del deputato Mauro Rotelli, il partito ha spiegato senza filtri e con chiarezza il piano del governo. La risposta è stata chiara: i cittadini vogliono sapere e FDI è lì, in mezzo alla gente, a portare trasparenza e concretezza.





"La nostra attività politica non si ferma neppure d'estate", ha dichiarato il coordinatore Marco Di Gangi, sottolineando l'impegno costante del partito. Anche l'On. Rotelli ha evidenziato l'importanza di queste iniziative: "Siamo tutti impegnati per spiegare nel dettaglio quanto determinanti siano le riforme attuate dall'Esecutivo di Meloni". Per l'On. Masala è stato "un importante momento di confronto con i cittadini, che sanno di poter contare sulla nostra presenza sul territorio".





Infine, il capogruppo Cocco ha concluso: "Combattiamo la disinformazione della sinistra raccontando la verità di queste riforme necessarie". Con questa determinazione, Fratelli d'Italia continua la sua campagna estiva, pianificando nuove tappe per approfondire ogni singola riforma, dimostrando ancora una volta come la politica, quella vera, si fa tra la gente.

Alghero, 14 agosto – In una stagione dove il caldo estivo potrebbe invitare al riposo, Fratelli d'Italia dimostra di non abbassare la guardia. Gli attivisti del partito hanno scelto il frequentatissimo mercatino del quartiere della Pietraia come palcoscenico per presentare al popolo le riforme chiave del governo Meloni. Tra i banchi del mercato, accanto ai prodotti freschi e all'artigianato locale, si è parlato di Fisco, Giustizia, Autonomia e Premierato, le quattro colonne su cui si regge il nuovo corso della politica italiana.