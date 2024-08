Alghero: Inchiesta pubblica su eolico, FdI - favorevoli, ora Todde acceleri

Gli elettori di sinistra dovrebbero indignarsi per l'incapacità della Todde di produrre atti adeguati. Già a giugno Fratelli d'Italia aveva già denunciato il rischio in Consiglio Regionale. Ora la Todde acceleri sul piano delle aree idonee e su una cornice legislativa che regolamenti e quantifichi i benefici per i cittadini dei comuni interessati dagli impianti per la produzione di energie rinnovabili" La richiesta di una fase di inchiesta pubblica resta comunque una pezza: rimane la necessità della politica di ragionare sul futuro per il nostro sviluppo futuro, anche ripartendo da una discussione matura su altri fonti energetiche necessarie per garantire indipendenza al nostro paese.

Fratelli d'Italia Alghero ha votato a favore della proposta di apertura di una inchiesta pubblica per conoscere nel dettaglio il progetto di impianto eolico offshore "Mistral" e aprire ad una discussione collettiva con il territorio e i cittadini. "Senza alcuna voglia di far polemiche inutili con la sinistra, è bene ricordare che la Todde era ben consapevole della inevitabile impugnazione, perché prevista dal decreto Draghi che lei stessa ha aiutato a scrivere. In uno stato di diritto, l'impugnazione o la mancata impugnazione di una legge non sono dispetti o favori elargiti dal governo, ma un obbligo per chi deve vigilare sulle leggi emanate a qualsiasi livello istituzionale.