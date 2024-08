Fratelli d'Italia ad Alghero: Incontro per raccontare il cambiamento del Paese

Tra i temi caldi che verranno discussi ci sono le quattro grandi riforme del governo: fisco, giustizia, autonomia differenziata e premierato. Riforme che mirano a smantellare i vecchi sistemi di potere e a snellire la burocrazia, per un’Italia più efficiente e moderna. Inoltre, verrà presentato il pacchetto di misure destinate alla terza età, con uno stanziamento di oltre un miliardo di euro per sostenere le persone fragili e bisognose di assistenza.





L’incontro vedrà la partecipazione di figure di spicco del partito, tra cui il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Lavori pubblici, Territorio e Ambiente della Camera dei deputati, il consigliere regionale Francesca Masala, il capogruppo in consiglio comunale di Alghero Alessandro Cocco, e il coordinatore algherese del Partito Marco Di Gangi insieme ai membri del direttivo locale. Stiamo cambiando l’Italia: è questo il messaggio chiaro e deciso che Fratelli d’Italia intende trasmettere a tutti i cittadini, un impegno concreto per portare il Paese verso un futuro migliore, basato su riforme profonde e coraggiose.

Il circolo algherese di Fratelli d’Italia ha organizzato per mercoledì 14 agosto, dalle ore 09:00 alle 11:00, un incontro con i cittadini presso il mercatino del mercoledì, all’incrocio tra via Sardegna e via Corsica. L’evento si inserisce nella campagna nazionale in corso per tutto il mese di agosto, con l’obiettivo di illustrare ai cittadini l’operato del Governo Meloni e i traguardi che il partito intende raggiungere per rivoluzionare l’Italia, così come promesso nel programma elettorale.