Alghero rinasce: L'offensiva dell'assessorato alle manutenzioni

L’Assessorato alle Manutenzioni di Alghero, sotto la guida del Vicesindaco Francesco Marinaro, ha reso noto il piano degli interventi che interesseranno la città nei prossimi giorni. È un programma che testimonia la volontà dell’amministrazione comunale di imprimere una svolta decisa nella cura e nel miglioramento delle infrastrutture urbane e del verde pubblico. Nel ventaglio delle opere programmate, spicca il rifacimento della segnaletica orizzontale in Viale I° Maggio, una misura tanto necessaria quanto attesa, per restituire ordine e sicurezza alla viabilità cittadina. Non meno rilevanti sono le riparazioni delle strade e delle buche nel centro storico, dove l’usura del manto stradale ha da tempo richiesto interventi che non possono più essere rimandati. I lavori interesseranno anche i marciapiedi di Via Michelangelo 16, Piazza Venezia Giulia Fertilia e Via XX Settembre, zone nevralgiche per la circolazione pedonale. Qui, l’obiettivo è chiaro: restituire sicurezza e dignità agli spazi pubblici, ripristinando quel decoro urbano che troppo spesso viene dato per scontato. Non è trascurata nemmeno l’area attorno all’Ospedale Marino, dove il camminamento in legno, un tempo vanto della città, sarà finalmente sottoposto a un intervento di ripristino tanto necessario quanto urgente, a garanzia della sua funzionalità e della sicurezza dei cittadini. Nel frattempo, procede con rigore la manutenzione del verde urbano. In Via Lo Frasso, le aiuole saranno rimesse a nuovo, mentre in Via Natalino Leone, Via F.lli Accardo Artigiani, Via Botticelli e Via IV Novembre, la scerbatura restituirà ordine e pulizia a strade e marciapiedi. Questi interventi non sono solo opere di decoro, ma un segno tangibile di un’amministrazione che non intende lasciare nulla al caso. Un occhio di riguardo viene riservato anche alle strutture scolastiche, veri e propri baluardi della comunità. I soffitti della scuola dell’infanzia Fertilia e i bagni della scuola Maria Immacolata di Viale Giovanni XXIII saranno oggetto di lavori di ripristino, interventi imprescindibili per garantire che i nostri giovani possano studiare in ambienti sicuri e accoglienti. Infine, l’offensiva dell’assessorato non risparmia nemmeno gli impianti sportivi comunali. La rasatura del Campo Mariotti e la rifinitura degli spazi di parcheggio presso il Campo Don Bosco sono opere mirate a preparare al meglio la città per le celebrazioni di Ferragosto, un appuntamento che, come ogni anno, richiederà ordine ed efficienza. In tutto questo, il programma dell’Assessorato alle Manutenzioni si staglia come un segnale di vitalità e di buona amministrazione, un’azione concreta per migliorare la qualità della vita dei cittadini. La trasparenza e la regolarità con cui l’assessore Marinaro comunica queste attività riflettono un impegno costante, serio, verso una Alghero che non solo resiste, ma rinasce.