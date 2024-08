Politica Assalto eolico, Tedde (FI): La Todde utilizzi il testo della legge di Pratobello e la faccia approvare con urgenza dal consiglio regionale

La Todde utilizzi il testo della legge di Pratobello e la faccia approvare con urgenza dal consiglio regionale-. L’epilogo della legge di moratoria della Todde era scontato: il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnarla davanti alla Corte Costituzionale e ha chiesto la sospensione in via cautelare dell’art. 3, che prevede le misure di salvaguardia e il divieto di realizzazione di nuovi impianti. Richiesta di sospensione che ha un solo precedente dal 1956 ad oggi. Non c’erano alternative e lo abbiamo detto a più riprese: la moratoria non è possibile fino all’individuazione delle aree idonee perché esplicitamente vietata dal Decreto Draghi, nel cui Governo era presente la Todde in qualità di Viceministro. Bene, invece, la proposta della cd. “Legge di Pratobello” di iniziativa popolare, che punta a raccogliere 50 mila firme con un articolato che fa leva sulle competenze urbanistiche primarie previste dall’art. 3, lett. f, dello Statuto e dispone il divieto di installazione di impianti fotovoltaici e agri voltaici e di costruzione e installazione di impianti eolici terrestri. Peraltro, il divieto si estende alla realizzazione di impianti di approdo e connessione elettrica con impianti offshore, quali quello che si vorrebbe impiantare a Capo Marrargiu. Cosa che renderebbe inutile la realizzazione del mega impianto eolico offshore al largo delle coste algheresi. Ci sentiamo di suggerire alla Todde di fare propria questa proposta di iniziativa popolare, con il consenso dei Comitati, e proporla al Consiglio regionale come emendamento della inutile legge 5 con la discussione urgente ai sensi dell’art. 102 del Regolamento del Consiglio Regionale. Questo procedimento consentirebbe di approvare una legge veramente efficace contro l’assalto eolico e fotovoltaico in 3 giorni. Lasci perdere le polemiche sterili e faccia scelte tecnicamente e politicamente condivise anche dal popolo sardo.