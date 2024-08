Politica Alghero, incontro congiunto commissioni consiliare ipere pubbliche e sport fallimentare: La preoccupazione di Forza Italia

Aghero, 7 agosto 2024 – "Se il buon giorno si vede dal mattino, questa sarà una consiliatura tormentata e portatrice di problemi per gli algheresi". Con queste parole Forza Italia ha commentato la recente riunione congiunta delle Commissioni Opere Pubbliche e Sport, convocate dai rispettivi Presidenti per discutere su importanti argomenti relativi alla gestione degli impianti sportivi comunali. L'incontro ha messo in luce le debolezze e le contraddizioni della maggioranza. "Siamo fortemente preoccupati per gli esiti dell’incontro – evidenziano gli azzurri algheresi. In primo luogo per la ingiustificata assenza degli assessori alle Opere Pubbliche ed allo Sport, che sono stati sostituiti dall’Assessore alle Finanze che ha cercato di porre rimedio alle assenze dei colleghi. Peraltro, ancora non abbiamo capito se esiste un assessore allo Sport." Le commissioni congiunte avrebbero dovuto trovare soluzioni urgenti sull’uso delle palestre provinciali, sulla revisione delle concessioni delle strutture comunali e sulla distribuzione delle ore disponibili, sui lavori urgenti nella palestra Pala Manchia e sul campo da Baseball di via Emilia, nonché sulla eventuale realizzazione di un impianto ciclistico nell’area esterna del palazzo dei congressi per l’Alghero Bike. "Una caporetto politica. Si è discusso in modo confuso del progetto di adeguamento del Palamanchia, nonché sulla ipotesi di ampliamento del campo da baseball, con un breve cenno alla manifestazione di interesse dell’Alghero Bike. Con i rappresentanti delle maggiori associazioni sportive del territorio che hanno assistito a uno spettacolare trionfo di ‘aria fritta’, senza riuscire nemmeno a dire la loro," attaccano gli azzurri algheresi. Sui lavori di adeguamento del Pala Manchia per renderlo utilizzabile anche dalle associazioni sportive che praticano il calcio a cinque è emerso che non si conosce l’esatto inizio dei lavori né, tantomeno, la durata dell’intervento. La conclusione è che si rischia che, anche quest’anno, gli atleti saranno costretti a giocare ed allenarsi fuori Alghero. Ma vi è di più, poiché il contratto di concessione in vigore prevede che la palestra possa essere utilizzata da altre società sportive per pochissime ore al mese, circa otto, ciò di fatto rende l’intervento di adeguamento, progettato e finanziato nel precedente mandato con la fattiva collaborazione di FI per lo svolgimento dell’attività del calcio a 5, poco utile nel breve termine. Circa l’adeguamento del campo da baseball della nostra squadra cittadina, appena promossa in serie A, non c’è traccia del progetto. E per di più oggi l’amministrazione non ha intenzione di reperire le risorse senza la preliminare realizzazione di un piano di viabilità che valuti l’incidenza dell’ampliamento del campo da baseball sul territorio. Non si comprende come l’Amministrazione comunale, che ha tanto decantato l’importanza e la pari dignità di tutti gli sport, compresi quelli minori, tanto da considerarli una priorità, faccia diversi passi indietro sostenendo la necessità di trovare prima le risorse e, soprattutto, la preliminare realizzazione di un piano di viabilità che valuti l’incidenza dell’ampliamento del campo da baseball sul territorio. In parole povere: non se ne fa nulla! Il massimo dello sconcerto si è raggiunto con la presentazione di una generica manifestazione d’interesse della Alghero Bike per l’utilizzo della parte esterna al Palacongressi come pista per i loro allenamenti. Iniziativa secondo Forza Italia da sostenere con forza. Ma i Presidenti delle due commissioni non erano al corrente che il Palacongressi è una struttura regionale e che, comunque, non vi sono risorse stanziate. "In definitiva, è stato un incontro imbarazzante, che ha comportato la spendita inutile di gettoni di presenza per i commissari, ma senza avere prodotto alcunché di utile per la nostra comunità. Un incontro in cui alcuni personaggi 'in cerca di autore' hanno declinato un modo di fare politica evanescente," chiudono da Forza Italia. Le motivate preoccupazioni di FI in esito ad un incontro congiunto delle commissioni OO. PP e Sport non sembrano destinati a dissiparsi presto.