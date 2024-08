Politica Tagli ai voli da Alghero a Roma

"È incredibile, ma è la triste realtà." Così il Consigliere nazionale di Forza Italia, Marco Tedde, commenta la decisione scellerata di Aeroitalia che, ad agosto, ha eliminato 12 voli settimanali delle 11:10 dall’aeroporto di Alghero verso Roma nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, e quelli delle 15:10 del lunedì, mercoledì e sabato. Una scelta che costituisce un sonoro ceffone al diritto alla mobilità dei sardi del territorio e causa immensi disagi e danni all’industria turistica, nonché a coloro che devono recarsi sulla terraferma per motivi di studio, salute e lavoro. "Un vero e proprio attentato al diritto alla mobilità dei sardi, peraltro non concordato con la Regione, perpetrato proprio nel mese di maggiori flussi turistici. Non è possibile accettare supinamente sforbiciate di queste dimensioni su collegamenti aerei già deboli e insufficienti. La Todde intervenga e richiami immediatamente all’ordine Aeroitalia che dimostra di essere nemica dei sardi," conclude l’esponente di Forza Italia algherese.