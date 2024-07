Politica Forza Italia critica la Giunta di Alghero: "Problemi non si risolvono con scherno e dileggio"

lghero, 31 luglio 2024 – “I problemi degli algheresi non si risolvono col dileggio e con lo scherno”. Così il Gruppo consiliare di Forza Italia commenta la risposta del Campo larghissimo alle segnalazioni giunte dall’opposizione. “Dall’ultimo comunicato della maggioranza emerge con tutta evidenza la difficoltà della Giunta di esercitare il ruolo guida che le è stato affidato dagli algheresi. Tant’è che sullo ‘scivolone’ del sindaco che parla ingenuamente della imminente realizzazione del nuovo ospedale, che invece la Todde ha completamente cancellato dai radar della Giunta regionale, serbano un quasi religioso silenzio e menzionano candidamente il loro impegno per l’installazione della segnaletica sulla pista ciclabile di Maria Pia. Segnaletica, peraltro, che in automatico doveva essere realizzata dopo l’asfaltatura, così com’è avvenuto. Sintomo di evidente imbarazzo. Così come sicuramente ha prodotto in loro imbarazzo il fatto che in risposta ad una breve segnalazione in Consiglio comunale sulla necessità degli sfalci sui bordi delle strade, Cacciotto ha rimandato ai progetti Lavoras. Che, invece, come ampiamente risaputo, non possono eseguire questi lavori. Tengano a mente i colleghi del Campo larghissimo che noi esercitiamo ed eserciteremo in modo determinato e senza il cappello in mano il ruolo che ci è stato affidato dagli algheresi. I problemi degli algheresi si risolvono con un sindaco ed una maggioranza capaci e competenti, ma anche con una opposizione capace di correggere l’azione amministrativa errata e di fare controproposte. Ed è quello che noi faremo, nonostante gli esangui sbeffeggiamenti dei soliti noti che stanno emergendo come il vero problema della maggioranza e della amministrazione”, concludono Tedde, Caria, Peru e Bardino.