Politica Sardegna: Giagoni (Lega), Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa Gallura è realtà. Grazie Salvini

Roma, 24 lug. - “Modernizzare la Sardegna è essenziale: dobbiamo investire in opere pubbliche strategiche e cruciali. Per questo ringrazio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che, dopo anni di attesa, sta investendo ben 5 miliardi di euro nella rete di Anas della nostra Regione. Grazie, in particolare, per l’attenzione alla Gallura e l’accelerazione sull'itinerario stradale Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa Gallura. Non più una chimera e nessuno spot: la Lega parla con i fatti e azioni concrete. Ora sappiamo che il primo lotto attende la chiusura della procedura di valutazione di impatto ambientale e abbiamo aggiornamenti importanti sul secondo lotto e il completamento dell’itinerario. Diventa realtà una strada di collegamento davvero importante che restituirà identità al territorio, facendo svanire timori e preoccupazioni e aiuterà a impedire il depopolamento”. Così il deputato sardo della Lega Dario Giagoni durante il Question time al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.