**Alghero: Presentato Ordine del Giorno per l'Istituzione del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità**

Lunedì 21 luglio 2024, i gruppi consiliari del Comune di Alghero hanno presentato un ordine del giorno rivolto all'istituzione della figura del Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità. Questo atto nasce dalla necessità di garantire il pieno rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà delle persone con disabilità, in linea con gli obiettivi del PNRR e con le normative nazionali e internazionali. L'ordine del giorno, indirizzato al Presidente del Consiglio Comunale Sig. Mimmo Pirisi, al Sindaco del Comune di Alghero Dott. Raimondo Cacciotto e al Segretario Generale Dott. Antonio Ara, sottolinea che il Consiglio dei Ministri, con il decreto legislativo del 31 gennaio 2024 n° 20, ha istituito il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, figura che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2025. Questa figura, secondo la normativa, avrà il compito di tutelare i diritti individuali e collettivi delle persone con disabilità, in conformità con i principi della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006 e le risoluzioni del Parlamento Europeo. Il documento impegna il Sindaco e la Giunta a: 1. Istituire la figura del Garante delle Persone Disabili per promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita sociale, al fine di raggiungere una reale inclusione delle persone disabili nella vita cittadina. 2. Modificare e aggiornare lo Statuto Comunale per introdurre la figura del Garante per i Diritti dei Disabili. 3. Predisporre il regolamento per l'esercizio delle funzioni di tale Garante. 4. Dotare l'ufficio del Garante delle risorse finanziarie L'ordine del giorno richiama anche la Costituzione Italiana, che impone agli Enti Costituzionali della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. In particolare, si sottolinea l'importanza di consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, promuovendo un'inclusione e un'integrazione piena e paritaria nella comunità. L'iniziativa rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità ad Alghero, dimostrando un impegno concreto verso la realizzazione di una società più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti i cittadini. La firma congiunta di vari gruppi consiliari, tra cui UDC, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Prima Alghero, testimonia una volontà condivisa di affrontare e risolvere le sfide legate all'inclusione sociale delle persone con disabilità.