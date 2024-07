Alghero: Il ritorno di Raniero Selva è ufficiale: Presentato il settimo componente della giunta Cacciotto

Selva non è nuovo a queste responsabilità. Già assessore all'Ambiente durante la giunta di Mario Bruno dal 2016 al 2019, ha sempre dimostrato un impegno profondo e una certa tenacia nel gestire questioni delicate come la raccolta differenziata e la pulizia urbana. In passato, ha affrontato critiche sia politiche che personali, nonché difficoltà legate alla gestione dei rifiuti e alla salvaguardia ambientale, argomenti che spesso lo hanno posto al centro di accesi dibattiti pubblici.





Il ritorno di Selva avviene in un contesto di accordi politici complessi. La sua nomina è il frutto di una sintesi programmatica tra i gruppi civici Orizzonte Comune e Città Viva, che hanno deciso di sostenere l'amministrazione Cacciotto in cambio di una rappresentanza nell'esecutivo. Si prevede che a metà mandato ci sarà una staffetta, con l'assessorato che passerà a un esponente di Orizzonte Comune, segno della continua necessità di compromessi e alleanze nella politica locale. Raniero Selva, al momento della nomina, ha dichiarato: "Riparto da dove ho lasciato cinque anni fa, con una situazione delicata e la consapevolezza di avere attorno una squadra affiatata e determinata, garantendo il massimo impegno affinché la città e il territorio abbiano garantito il decoro che meritano". Le sue parole riflettono una determinazione a proseguire il lavoro iniziato in passato, affrontando con decisione le sfide ambientali che Alghero deve ancora superare. Con la sua esperienza e un rinnovato supporto politico, Selva si trova nuovamente nella posizione di influenzare positivamente le politiche ambientali di Alghero, un compito che richiederà non solo competenza e impegno, ma anche la capacità di navigare tra le inevitabili critiche e difficoltà che il ruolo comporta.

Questa mattina, con la firma delle deleghe a Raniero Selva, si completa la composizione della Giunta comunale di Alghero guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto. Selva, con una lunga carriera politica alle spalle, torna a ricoprire un ruolo di rilievo assumendo la responsabilità dell'Assessorato alla Tutela e Valorizzazione Ambientale. Le sue competenze includono la cura dell'igiene urbana, la tutela dei litorali, i rapporti con il Parco di Porto Conte, e l'attenzione ai quartieri e alle borgate cittadine.