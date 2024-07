Aumenti TARI del 4% ad Alghero: L'opposizione denuncia lo scivolone politico

La conseguenza è che è stata votata dalla maggioranza una delibera che decide le sorti tariffarie di oltre 40 mila contribuenti, proposta da un Dirigente, che seppur capace è privo di responsabilità e sensibilità politiche. Secondo i Consiglieri di opposizione si corre il concreto rischio che qualche cittadino o qualche impresa impugni atti impositivi TARI, travolgendo la validità della delibera per violazioni regolamentari che sarebbe stato semplice sanare con un rinvio di qualche giorno. La demolizione giurisdizionale della delibera TARI genererebbe un buco di bilancio di qualche centinaia di miglia di euro. “Abbiamo offerto la nostra totale collaborazione, ma non siamo stati ascoltati. Qualcuno si assumerà le responsabilità politiche e contabili nell’ipotesi di annullamento dell’atto da parte degli organi giurisdizionali competenti –chiudono i consiglieri di opposizione-.”

Alghero, 16.7.2024 –Aumenti Tari, si rischia buco di bilancio-. I consiglieri dei Gruppi di opposizione di Forza Italia, Lega, UDC-Patto per Alghero, Fratelli d’Italia e Prima Alghero intervengono sulla delibera con la quale il 15 luglio il Consiglio Comunale ha approvato aumenti TARI del 4%. I Consiglieri del centro destra cittadino evidenziano che il procedimento di approvazione della delibera sconta pesanti errori procedurali che hanno impedito peraltro al Consiglio di approfondire il tema e di fare controproposte che potessero mitigare gli aumenti che andranno a pesare sui bilanci familiari e aziendali. “Abbiamo sollecitato il Sindaco e il Presidente del Consiglio affinché venissero concessi i termini regolamentari per approfondire il tema, che per queste fattispecie è di 10 giorni. Sarebbe stato possibile riportare in aula la delibera il 20 luglio. In questo caso avremmo potuto approfondire la delibera presso la Commissione consiliare con la possibilità di fare importanti integrazioni. Ma non siamo stai ascoltati –denuncia l’opposizione-.