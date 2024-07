Alghero: Il ritorno di Selva e la staffetta con Mulas

Selva, che prenderà il posto di Montis all'ambiente, sarà chiamato ad un impegno gravoso dopo aver ricoperto la stessa carica durante l'amministrazione Bruno. L'opposizione non ha tardato a contestare questa mossa, sottolineando come ben cinque consiglieri comunali arrivino dalle loro fila. Una dinamica che rischia di alimentare ulteriormente le tensioni all'interno del consiglio comunale. La nuova giunta sarà formata da Roberto Corbia, Enrico Daga, FrancescoMarinaro, Ornella Piras, Maria Grazia Salaris, Raffaele Sanna e Raniero Selva. L'opposizione, nel frattempo, non risparmia critiche e denunce, segnalando come questi cambiamenti possano compromettere la trasparenza e l'efficacia dell'amministrazione.





Intanto, il sindaco Cacciotto si adopera per mantenere una maggioranza stabile, consapevole delle difficoltà di governare una città come Alghero, dove le alleanze sono fragili e gli equilibri politici sempre in bilico. Il clima politico algherese rimane dunque teso, con i cittadini che osservano con interesse e un pizzico di scetticismo. La nuova squadra di governo riuscirà a portare il cambiamento sperato o sarà l'ennesimo capitolo di una storia già vista troppe volte? Alghero resta in attesa, sospesa tra speranze e delusioni, in un gioco politico che sembra non avere mai fine. E mentre le poltrone continuano a ruotare, la città attende risposte concrete. La curiosità è tanta, e i dubbi ancora di più. Riuscirà la nuova giunta a durare fino alla fine del mandato o cadrà sotto il peso delle sue possibili contraddizioni? Solo il tempo potrà dirlo, ma intanto ad Alghero, la politica non smette mai di sorprendere.

Ad Alghero torna nuovamente al centro della scena politica sarda con un curioso balletto di poltrone. Protagonisti di questa nuova puntata sono Raniero Selva e Christian Mulas, coinvolti in questa staffetta politica. Il sindaco Raimondo Cacciotto è pronto a presentare oggi alle 12.30 un nuovo pezzo della giunta comunale, con una conferenza stampa in cui introdurrà i sei assessori, tra cui nomi nuovi e vecchi. Tra questi, si evidenzia il cambio di guardia tra Raniero Selva e Christian Mulas. Un accordo particolare prevede infatti che Città Viva e Christian Mulas si alternino nell'amministrazione, con una staffetta a metà mandato.