Giunta Cacciotto, l'opposizione attacca: "Molto rumore per nulla"

Una continuità preoccupante, che confonde l'elettorato, che promuove e ripropone assessori bocciati, come prezzo da pagare a scapito della chiarezza e della differenza votata dai cittadini. Evidentemente con l’inganno. A ciò si aggiunge che la Giunta è monca, in quanto il sindaco è riuscito a nominare solo sei assessori. Non vogliamo assumere atteggiamenti pregiudiziali nei confronti del sindaco Cacciotto che speriamo sappia ben interpretare il difficile ruolo di primo cittadino. Nell’interesse di Alghero e degli algheresi faremo una opposizione priva di prese di posizione preconcette e basata sulle proposte contenute nel nostro programma elettorale che disegnava l’Alghero dei prossimi decenni. Gli algheresi hanno già intuito che le trattative mercatali che in questi giorni hanno impegnato la maggioranza di centro-sinistra-destra e grillina saranno verosimilmente il prodromo della montagna politica che ha prodotto un timido e confuso topolino -chiudono le forze di opposizione.-.

I Gruppi consiliari di FORZA ITALIA, UDC -PATTO PER ALGHERO, LEGA, FDI, PRIMA ALGHERO commentano la prima uscita della Giunta e della maggioranza del sindaco Cacciotto fatta, paradossalmente, proprio nel Teatro civico. “Avevano illuso gli algheresi con una campagna elettorale priva di programmi ma densa di proclami di discontinuità e di cambiamento. Ecco che dobbiamo tristemente rilevare che ben 5 consiglieri arrivano dal centrodestra cittadino, così come un assessore che rientra con le medesime deleghe, nonostante il giudizio non positivo dei cittadini -denunciano i partiti di opposizione-.