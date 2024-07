Politica Mulas e Moro uniscono le forze: intesa per un nuovo assessore all’ambiente ad Alghero

Il consigliere comunale di Orizzonte Comune Christian Mulas ed il consigliere comunale di Città Viva Giampietro Moro, dopo un’attenta e proficua riflessione, si stringono attorno al Sindaco Raimondo Cacciotto e trovano una sintesi programmatica al fine di sostenere l’amministrazione comunale a trovare subito soluzioni per risollevare la situazione cittadina legata all’ambiente, alla pulizia ed al decoro urbano. I due capigruppo stringono l’accordo su un nome condiviso, di grande spessore ed esperienza nel campo della gestione assessoriale legata ai temi della raccolta differenziata e dell’igiene urbana, con l’obiettivo di risolvere nel breve periodo la situazione legata alla pulizia delle strade, dei marciapiede e della riorganizzazione dell’appalto della raccolta rifiuti che è stato prorogato fino alla fine del 2024. Il nome sarà portato a breve sul tavolo del Sindaco Cacciotto, per essere condiviso e per poter dare subito gambe all’azione amministrativa legata al settore ambiente. Mulas e Moro vogliono dimostrare con questa intesa che l’unico interesse per le due forze politiche è legato a quello della comunità, dei cittadini, delle imprese e dei molti turisti che ogni anno popolano Alghero e che non sempre ripartono con un buon ricordo di essa. La città deve sempre restare l’unico obiettivo reale della nostra azione politica ed amministrativa.