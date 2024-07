Politica Ghirra (Progressisti): "Rigassificatore di Giorgino, Governo e Regione lavorino per una posizione alternativa"

Gli abitanti del Villaggio Pescatori si battono da anni per chiedere che venga individuata una diversa localizzazione del Terminal GNL attualmente previsto a 300 metri dalle abitazioni di Giorgino. Dopo il si del Ministero dell'ambiente, manca solo l'ok della Regione, sollecitato dal governo per ben tre volte. "Da anni, come Progressisti sardi, siamo al fianco degli abitanti di Giorgino perché siano individuate soluzioni alternative alla realizzazione del rigassificatore così vicino al Villaggio. Abbiamo molto apprezzato la volontà della Presidente Todde di concertare una localizzazione differente e confidiamo che il Governo collabori in questo senso" dichiara la deputata Francesca Ghirra "Oltre che per la salute e la sicurezza dei cittadini, siamo preoccupati per l'operatività del Porto Canale, già profondamente in crisi. Non vorremmo che il nuovo impianto possa rappresentare un ulteriore ostacolo allo sviluppo economico-produttivo, naturalistico e turistico del compendio di Santa Gilla." Il Villaggio Pescatori di Giorgino si trova all'interno della laguna di Santa Gilla, nell’area del Porto Canale di Cagliari, a circa un chilometro e mezzo dal centro storico della città. A ridosso del Villaggio e dello svincolo della S.S. 195 è prevista, su una superficie di 78.000 mq, la realizzazione di un deposito costiero e terminal GNL. "Non avendo avuto risposta alle precedenti interrogazioni, ne ho presentato una nuova, per chiedere al Ministro Picheto Fratin se ritenga opportuno realizzare il rigassificatore a ridosso delle abitazioni e dello svincolo della SS195 o se, piuttosto, non voglia individuare un'area più adeguata".