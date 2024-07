Prima seduta del Consiglio Comunale di Cagliari: Un nuovo inizio

Seguirà il giuramento del Sindaco, un momento solenne che segna ufficialmente l'inizio del suo mandato. Il Sindaco comunicherà poi le nomine delle cariche di Vicesindaca o Vicesindaco e di Assessora o Assessore. Queste nomine sono cruciali per delineare la squadra che affiancherà il Sindaco nella gestione della città. Eventuali surrogazioni potrebbero essere necessarie anche in questo caso, nel caso in cui consiglieri nominati assessori debbano lasciare il loro posto in Consiglio. Uno dei momenti più importanti della seduta sarà l'elezione della Presidente o del Presidente del Consiglio Comunale, figura centrale per il funzionamento del Consiglio. Seguirà l'elezione delle Vicepresidenti o dei Vicepresidenti, che coadiuveranno il Presidente nelle sue funzioni.





Infine, il Consiglio procederà all'elezione della Commissione Elettorale Comunale, organismo fondamentale per la gestione delle future consultazioni elettorali cittadine. Questa prima seduta del Consiglio Comunale rappresenta un momento cruciale per l'amministrazione di Cagliari. La nuova squadra di governo avrà il compito di affrontare le sfide e di cogliere le opportunità che si presenteranno nel corso del mandato, lavorando per il bene comune e per il progresso della città. La cittadinanza attende con interesse gli esiti di questo incontro, sperando che il nuovo Consiglio possa lavorare con unità e determinazione per costruire un futuro migliore per Cagliari.

Lunedì 8 luglio 2024, alle ore 17, si terrà la prima seduta del Consiglio Comunale di Cagliari, convocata dal neo-eletto Sindaco presso la Sala Consiliare del Palazzo Civico di via Roma 145. Questo evento segna l'inizio di un nuovo mandato amministrativo per la città. L'incontro si aprirà con la convalida delle elezioni. Il Consiglio procederà all'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dell'eletto alla carica di Sindaco, delle elette e degli eletti alla carica di Consigliera e Consigliere comunale. Questo passaggio è fondamentale per garantire che tutti i membri abbiano rispettato i requisiti legali e formali previsti. Successivamente, si affronterà l'eventuale surrogazione delle consigliere e dei consiglieri cessati dalla carica, un passaggio necessario per mantenere la continuità amministrativa.