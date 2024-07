Politica Ghirra (Progressisti): "L'Einstein Telescope sia dichiarato infrastruttura strategica nazionale"

La realizzazione del progetto del parco eolico della AEI WIND PROJECT VIII srl rischia di compromettere la candidatura italiana per L'Einstein Telescope. La deputata Francesca Ghirra ha presentato una nuova interrogazione alla Presidente del Consiglio, alla Ministra dell’Università e della Ricerca e al Ministro della transizione ecologica per chiedere che l’ET sia dichiarato infrastruttura strategica nazionale. "L'Einstein Telescope deve essere dichiarato infrastruttura di rilevanza strategica nazionale, solo così si potrà scongiurare la realizzazione di progetti che potrebbero compromettere la candidatura del sito sardo" dichiara la deputata Francesca Ghirra. E continua: "Dopo le notizie contrastanti di questi giorni e l'impegno a livello regionale, è importante che il Governo intervenga per mettere in sicurezza la candidatura dell'ET, che non può essere pregiudicata dalla costruzione di opere dalla dubbia utilità per il territorio. Come ho già sottolineato in altre circostanze, la transizione energetica non è più rinviabile, ma l'installazione delle infrastrutture deve essere programmata attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e solo se sono comprovate le ricadute positive e di sviluppo per i territori su cui insisteranno". La deputata conclude: "Per questa ragione ho presentato una nuova interrogazione, l'ET è irrinunciabile: un’enorme opportunità per tutta la Sardegna. Il Governo intervenga una volta per tutte per scongiurare la realizzazione di opere che possano mettere in pericolo la candidatura dell'Italia".