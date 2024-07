Politica Mondialpol, Giagoni (Lega): rafforzare servizi intelligence contro simili azioni criminalità organizzata

“A Sassari ha agito un vero e proprio commando di uomini con addestramento paramilitare per assaltare la sede della Mondialpol. Commando che ha tenuto in scacco la città per quasi mezz’ora, tra mura sfondate con escavatrici, centinaia di colpi sparati con armi da guerra, auto date alle fiamme, chiodi sulla strada. Per un puro caso oggi parliamo di una rapina senza vittime né tra le Forze dell’Ordine, intervenute prontamente con mezzi blindati, né tra i cittadini che si sono ritrovati coinvolti loro malgrado. Una azione di criminalità organizzata a fronte della quale diventa fondamentale l‘aumento degli agenti in strada già intrapreso e a cui si deve aggiungere la dotazione alle Forze di polizia di mezzi blindati, il rafforzamento dei servizi di intelligence, e coadiuvare gli interventi degli operatori con elicotteri. Un impegno concreto a tutela di chi ha giurato di difendere i cittadini e garantire sicurezza e legalità e a cui va la nostra gratitudine e vicinanza, soprattutto a fronte delle frasi inconcepibili e irrispettose lasciate sui social da qualche commentatore frustrato che ha evidentemente perso l’occasione per tacere”. Lo dichiara il deputato sardo della Lega, Dario Giagoni, intervenendo in aula.