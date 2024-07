Dimissioni del Consiglio di Amministrazione della Società Alghero in House srl

Tutto il CdA plaude e ringrazia la direzione e tutti i dipendenti per il lavoro svolto in questi anni, che ha contribuito a portare straordinari risultati. Augurano al prossimo CdA un buon lavoro affinché la Società in House possa continuare ad essere un fiore all’occhiello dell’amministrazione cittadina, proseguendo sul solco tracciato dall’amministrazione Tedde fin dalla sua costituzione nel dicembre del 2007.

Il 26 giugno tutto il Consiglio di Amministrazione della Società Alghero in House srl, partecipata al 100% del comune di Alghero, costituito da Gennaro Monte presidente, Nadia De Santis e Giuseppe Cardi consiglieri, ha ritenuto opportuno rassegnare le dimissioni, anche se non richieste, per dare al nuovo Sindaco la possibilità di nominare un CdA di sua fiducia, assicurando l’ordinaria amministrazione. Ringraziando la Direttrice Sarah Ceccotti e tutto il personale, il CdA lascia alla nuova amministrazione oltre all’ordinaria amministrazione anche una serie di obiettivi raggiunti concretamente per il bene pubblico. Il Progetto del “Parco Caragol” è stato realizzato attraverso i cantieri Lavoras, con un intervento di riqualificazione ambientale e di salvaguardia del territorio, di forestazione urbana finalizzato alla realizzazione di sistemi verdi, con funzioni sociali ed assistenziali, e un parco giochi. Il “Progetto Verde” garantirà la piena operatività societaria per il prossimo triennio dal 2024 al 2027, deliberato in consiglio comunale all’unanimità. È stato inoltre acquisito un nuovo parco macchine. Il rinnovo del contratto di servizio per le manutenzioni dal 2024 al 2027 è stato integrato nel nuovo contratto dei servizi parcheggi a pagamento, con un nuovo sito a Maria Pia Sterrato dello Chalet. Il piano delle assunzioni e i successivi concorsi pubblici completeranno in modo stabile la pianta organica. Per il lavoro profuso, la partecipata ha ottenuto i massimi voti dall’organo di controllo analogo.