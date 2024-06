Nasce Repùblica: Una nuova speranza per l'indipendentismo sardo

Ci sono anche coloro che, nonostante le difficoltà, hanno mantenuto viva la coscienza nazionale sarda, lavorando con coerenza e determinazione per la causa indipendentista. Insieme, questi attivisti hanno deciso di superare le divisioni e la frammentazione dell'indipendentismo sardo, unendo le loro esperienze, storie e competenze. Sentono l'esigenza di creare un luogo politico comune che vada oltre le sigle attuali, rilanciando l'azione e la presenza indipendentista nella società sarda. Repùblica si propone di partecipare attivamente al dialogo con altre forze politiche, collaborando con popoli vicini e lontani, specialmente con quelli delle nazioni senza Stato. Il nuovo soggetto politico mira a interpretare il ruolo di vigilanza e argine contro le politiche unioniste, stimolando il confronto con le politiche autonomiste. Sarà un luogo di aggregazione per gli indipendentisti che desiderano lavorare democraticamente per la difesa dei diritti e degli interessi della nazione sarda, creando le basi per la futura Repubblica di Sardegna.





Repùblica si struttura come un movimento dinamico e creativo, che intende lasciare un'eredità politica tangibile alle nuove generazioni. Con la partecipazione attiva e il sostegno dei cittadini sardi, questo movimento spera di diventare uno strumento prezioso per il futuro della Sardegna. Insieme, i fondatori di Repùblica si impegnano a lavorare per un futuro migliore, con la ferma convinzione che la partecipazione e l'unione di tutti i sardi saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi di autodeterminazione e sovranità. Fintzas a sa Repùblica. Su 29 de làmpadas de su 2024 Pauli Cannedu, Aristanis.

Oggi segna la nascita di Repùblica, una forza politica indipendentista, unitaria e pluralista, che si impegna a diffondere la coscienza nazionale sarda attraverso la pratica della nonviolenza e della partecipazione. Questo movimento mira a ottenere l'autodeterminazione del popolo sardo, aspirando a una Sardegna sovrana, prospera e giusta, pienamente integrata nel contesto mediterraneo ed europeo. I fondatori di Repùblica provengono da una varietà di esperienze e percorsi politici. Alcuni hanno contribuito alle iniziative del processo di dialogo "Est Ora" dal 2021 al 2023, altri hanno partecipato alle ultime elezioni, ritrovando la voglia di impegnarsi attivamente in politica. Molti si sono uniti al progetto durante la fase di partecipazione della Costituente Indipendentista, aperta il 7 aprile 2024.