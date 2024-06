Cagliari: L’indennità raddoppiata del sindaco Zedda scatena le polemiche

L’opposizione non ha tardato a farsi sentire, accusando l’amministrazione di sperperare denaro pubblico in un momento in cui le risorse dovrebbero essere gestite con maggiore parsimonia. Marco Tedde, esponente di Forza Italia, ha dichiarato: “Non si può giustificare un tale aumento quando le priorità dovrebbero essere altre, come il miglioramento dei servizi pubblici e il sostegno alle famiglie in difficoltà”. Dall’altra parte, i sostenitori di Zedda difendono la decisione, sottolineando che l’aumento dell’indennità è in linea con gli adeguamenti previsti per le amministrazioni locali e che rappresenta un riconoscimento per le responsabilità e il carico di lavoro che il ruolo comporta. Massimo Zedda, eletto con il 60,29% dei voti, ha vinto al primo turno contro la sua principale avversaria, Alessandra Zedda, che ha ottenuto il 34,22% dei voti. Il nuovo consiglio comunale è composto in maggioranza da rappresentanti del centrosinistra, con 21 seggi contro i 13 delle opposizioni. La questione dell’indennità del sindaco è solo uno dei temi che la nuova amministrazione dovrà affrontare.





Tra le priorità di Zedda vi sono la gestione delle infrastrutture, il miglioramento del sistema di trasporto pubblico e l’implementazione di politiche ambientali sostenibili. Ma la polemica sull’aumento dell’indennità rischia di distogliere l’attenzione dalle sfide concrete che Cagliari deve affrontare. La rielezione di Massimo Zedda a sindaco di Cagliari è stata segnata da un forte dibattito sull’adeguamento della sua indennità, evidenziando ancora una volta le divisioni e le tensioni politiche che attraversano la città. La speranza è che, superate le polemiche iniziali, l’amministrazione possa concentrarsi sulle reali necessità della comunità cagliaritana.

A Cagliari, le recenti elezioni comunali hanno visto il ritorno di Massimo Zedda alla carica di sindaco, un ruolo che aveva già ricoperto con successo dal 2011 al 2019. Tuttavia, questa volta, oltre alle consuete sfide amministrative, Zedda si trova al centro di una controversia relativa alla sua indennità, che è stata raddoppiata rispetto al passato. L’indennità del sindaco di Cagliari, infatti, è stata aumentata a 11.000 euro mensili, un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Questo aumento è frutto di un adeguamento approvato dall’esecutivo del sindaco uscente Paolo Truzzu, e ha sollevato non poche critiche sia dall'opposizione sia dall'opinione pubblica.