Rinnovabili in Sardegna: La maggioranza stringe i tempi, L’opposizione attacca

L'obiettivo dichiarato è quello di permettere una pianificazione più accurata e sostenibile del territorio, proteggendo così l'ambiente e il paesaggio sardo da una proliferazione incontrollata di strutture che, secondo la maggioranza, rischierebbero di deturpare l'isola. "È una necessità non più rinviabile," afferma la presidente Alessandra Todde, sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato che consideri sia le esigenze di sviluppo energetico che la tutela del patrimonio naturale. La maggioranza è determinata a far passare il ddl il più rapidamente possibile, consapevole che il tempo stringe e che le pressioni da parte di investitori e società energetiche sono sempre più forti. Ma dall'altra parte della barricata, l’opposizione non resta a guardare.





Marco Tedde, esponente di Forza Italia, non risparmia critiche feroci. "La Giunta non scioglie i nodi fondamentali," tuona, evidenziando come il ddl non affronti in maniera adeguata le vere problematiche del settore. Per Tedde e i suoi colleghi, il disegno di legge rappresenta più un atto di facciata che una soluzione concreta ai problemi strutturali della Sardegna. L’opposizione accusa la maggioranza di navigare nell'ambiguità, senza offrire risposte chiare su temi cruciali come la perequazione territoriale, la sanità e le infrastrutture ferroviarie. Tedde attacca duramente, affermando che "la Regione Sardegna non interviene con azioni concrete, lasciando le aziende e i cittadini in balia delle incertezze." In particolare, le critiche si concentrano sulla mancanza di un piano chiaro per la Città Metropolitana di Sassari, un progetto che, secondo l'opposizione, è stato promesso ma mai realizzato.





La frustrazione è palpabile, con Tedde che richiama la necessità di un fondo di cassa continua per affrontare emergenze come la siccità e la crisi del settore agropastorale. La sanità e i trasporti restano temi caldi. L'opposizione denuncia l'assenza di un piano per la costruzione di nuovi ospedali e una revisione efficace del sistema di trasporto pubblico. La metro-tranvia, che dovrebbe collegare i principali centri urbani con il porto di Porto Torres e l'aeroporto di Fertilia, viene vista come un progetto ancora troppo lontano dalla realizzazione. In un clima di crescente tensione, la Sardegna si trova divisa tra promesse di sviluppo sostenibile e accuse di immobilismo. La maggioranza continua a spingere per un'approvazione rapida del ddl, mentre l’opposizione insiste sulla necessità di affrontare i problemi alla radice. Da un lato, c’è chi vuole avanzare con cautela, proteggendo il territorio. Dall'altro, chi denuncia l'inerzia e la mancanza di soluzioni strutturali. La Sardegna osserva, in attesa di vedere chi prevarrà in questa sfida decisiva per il suo avvenire.

