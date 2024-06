Le nomine assessoriali comunali: un gioco di potere che arriva in regione

Ieri a Cagliari, la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha tenuto un vertice cruciale con i neo sindaci di Sassari e Alghero, Giuseppe Mascia e Raimondo Cacciotto. L'obiettivo dell'incontro era chiaro: definire le priorità per il rilancio del nord ovest della Sardegna, una zona che necessita di interventi mirati per superare le sue criticità e programmare uno sviluppo sostenibile. Al centro della discussione, tre temi fondamentali: sanità, trasporti e lavoro. La realizzazione della Città metropolitana di Sassari è stata ribadita come una priorità imprescindibile.





"Crediamo fermamente nell'importanza dell'istituzione della città metropolitana, con il coinvolgimento di tutti i sindaci del territorio e di tutta la comunità," hanno affermato con determinazione Mascia e Cacciotto. Oltre alla questione dei fondi attesi dalla Rete metropolitana e delle linee di finanziamento preesistenti, come i Fondi FESR, l'attenzione si è concentrata su due temi specifici. Il primo è la sanità del territorio: la realizzazione di nuovi ospedali e la convocazione della Conferenza socio-sanitaria della provincia di Sassari sono considerati passi fondamentali per migliorare i servizi sanitari. Il secondo tema è la revisione del sistema di trasporto pubblico.





Si parla di una metro-tranvia che colleghi efficacemente i diversi centri urbani con il porto di Porto Torres e l'aeroporto di Fertilia, un'infrastruttura essenziale per la mobilità e lo sviluppo economico dell'area. "Vogliamo dare concretezza a quel progetto di cambiamento che abbiamo auspicato e per il quale ci siamo impegnati nei confronti della nostra comunità," ha dichiarato Giuseppe Mascia, esprimendo un impegno che va oltre le parole e si traduce in azioni concrete.





Questo vertice segna un passo importante per la Sardegna nord-occidentale, un'area che da troppo tempo attende un rilancio significativo. Le nomine assessoriali, dunque, non sono solo una questione di poltrone, ma il primo tassello di un mosaico più ampio che mira a ridisegnare il futuro della regione. La politica, in questo caso, mostra il suo volto più pragmatico, concentrandosi su obiettivi chiari e misurabili, nell'interesse della collettività.

Le nomine assessoriali non sono semplici decisioni amministrative, ma piuttosto una partita a scacchi che coinvolge poteri locali e regionali. La recente vittoria della coalizione di centro-sinistra detta di campo largo, in città chiave come Alghero, Sassari e Cagliari ha dato il via al toto-assessori in questi comuni, delineando un quadro politico in fermento che coinvolgerà attivamente più tavoli e più partite.