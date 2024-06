I Progressisti sardi all'attacco di Alessandra Todde: il nodo irrisolto della Sanità

L'assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, in carica da soli due mesi e mezzo, si trova a navigare in acque agitate, cercando di orientarsi in un sistema complesso, ostacolato da dirigenti delle Asl nominati dall'ex presidente Solinas, che operano in contraddizione con le nuove direttive. La situazione appare quasi irrisolvibile.





I Progressisti, forti dei recenti successi elettorali sia nelle regionali che nelle comunali cagliaritane, hanno preso di mira Bartolazzi, ma l'attacco sembra mirato indirettamente a colpire la Todde. È evidente che tra la governatrice e i Progressisti non vi sia armonia. La critica alla Sanità sembra essere solo l'inizio di un'opposizione più ampia e strutturata. Il quotidiano locale, l'Unione Sarda, ha dato ampio spazio a queste critiche, pubblicando un'intervista a Luciano Uras, ex senatore e figura di spicco dei Progressisti.





L'operazione che ha riportato Massimo Zedda a essere sindaco di Cagliari, nonostante le incertezze elettorali e le ambiguità nelle alleanze, ha galvanizzato il movimento, che ora si sente abbastanza forte da sfidare apertamente la governatrice. Le tensioni interne alla coalizione di governo sono palpabili. I Progressisti, resi baldanzosi dai recenti successi elettorali, sembrano intenzionati a utilizzare ogni pretesto per mettere in difficoltà la Todde. Bartolazzi e la Sanità sono solo il bersaglio più immediato. La Todde deve prepararsi a una lunga serie di attacchi, che potrebbero diventare la spina più dolorosa del suo cammino politico.





Nel Consiglio Regionale, l'opposizione è capeggiata da Paolo Truzzu, il cui ruolo appare più formale che sostanziale. La vera sfida per la governatrice Todde viene dall'interno della sua stessa area politica, con i Progressisti che si posizionano come un avversario determinato e astuto. In sintesi, Alessandra Todde si trova di fronte a un contesto politico complesso e ostile, con i Progressisti pronti a sfruttare ogni occasione per destabilizzare la sua amministrazione. La questione della Sanità è solo l'inizio di una battaglia politica che si preannuncia lunga e difficile.

