Mario Conoci risponde per le rime a Michele Pais sulla questione delle spiagge ad Alghero: "Chiaro sciacallaggio politico"

Le sue parole di oggi sono un chiaro esempio di sciacallaggio politico, tentando di scaricare responsabilità su altri dopo anni di inerzia. Invito il consigliere Pais a darsi una calmata e a smettere di fare il Salvini di noi altri. Le sue dichiarazioni appaiono ipocrite e disconnesse dalla realtà dei fatti, considerando che in passato ha completamente ignorato il problema. La legge regionale sulla gestione delle spiagge, che avrebbe dovuto conoscere e far rispettare, è stata da lui trascurata, lasciando gli operatori turistici e i concessionari in balia delle peggiori difficoltà. Quello che Pais definisce "disastro ambientale" è frutto anche della sua mancata azione e delle sue promesse non mantenute.





La memoria della carta e delle chat documenta chiaramente la sua totale assenza di interesse verso queste problematiche, nonostante le continue sollecitazioni. Ora è facile puntare il dito contro l'attuale amministrazione, ma mi chiedo dove fosse Michele Pais quando aveva il potere e la responsabilità di intervenire. È tempo che la politica si basi su fatti concreti e non su dichiarazioni opportunistiche. Si renda conto Pais, che esordisce nel peggiore dei modi nel vecchio/nuovo ruolo di consigliere di opposizione, che le ragioni della sconfitta alle regionali e soprattutto alle comunali stanno tutte in questo tipo di atteggiamento populista, arrogante, che mai si assume la responsabilità dei propri gravi errori e delle mancanze, e dei continui tentativi di prendere in giro la gente, e lui ne è un fulgido rappresentante.



Mario Conoci

In merito alle recenti dichiarazioni del consigliere comunale ed ex presidente del consiglio regionale Michele Pais sulla situazione delle spiagge di Alghero, mi trovo costretto a rispondere con fermezza e chiarezza. Pais, in qualità di ex Presidente del Consiglio Regionale, dovrebbe conoscere bene le problematiche legate alla gestione delle spiagge e della Posidonia. Eppure, durante i suoi cinque anni di mandato, non ha mai dimostrato alcun interesse né ha risposto alle numerose richieste formali presentate dal Comune di Alghero.