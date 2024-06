Pulizia delle spiagge di Alghero, Pais: "Il sindaco si attivi subito per rimediare a questo disastro"

Pais ha sottolineato che l’immagine di Alghero ne sta risentendo: “Certamente non è responsabilità del nuovo Sindaco, ma chiediamo che si attivi immediatamente negli uffici per risolvere questo vero e proprio disastro ambientale, dove cumuli maleodoranti di alghe non solo sfregiano la bellezza e la praticabilità dei nostri arenili ma sono potenzialmente portatori di portatori di problemi sanitari”. "Confido che il Sindaco intervenga immediatamente come primo suo atto di governo cittadino con azioni coraggiose che garantiscano bellezza, fruibilità e sicurezza del nostro splendido arenile oggi in totale stato di abbandono”

Il consigliere comunale di Alghero della Lega, Michele Pais, ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione dei nostri arenili. In una dichiarazione rilasciata oggi, Pais ha affermato: “La situazione è inaccettabile e sta causando disagi e danni, soprattutto ai concessionari e agli operatori turistici, che stanno subendo anche disdette delle prenotazioni anche a causa di pubblicità ingannevole.”