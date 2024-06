Alghero: Soddisfazione per Orizzonte Comune - Risultato elettorale che non è "un arrivo ma una partenza di un progetto"

Ringraziamo tutte e tutti, quelli che ci hanno votato e pure chi non ci ha votato, perché noi da oggi siamo, come sempre, a disposizione della comunità pur senza dimenticare le scorrettezze e veleni di una campagna elettorale pessima caratterizzata da qualche nervosismo di troppo in personaggi in preda al delirio per la paura di perdere posti al sole che, bisogna ricordarlo, sono del popolo e non suoi. Per questo, come evidenziato in tutta la campagna elettorale, noi siamo i rappresentanti del popolo, col nostro consigliere Christian Mulas tra i più votati di Alghero che avrà l'onore e l'onere di svolgere questo importante ruolo insieme ai suoi compagni di viaggio e in particolare col nuovo sindaco Raimondo Cacciotto che ha finalmente voltato pagina rispetto a un passato che ancora vorrebbe essere presente e futuro. Ma gli algheresi, per fortuna, l'hanno sonoramente bocciato, Ora è il momento di guardare avanti e governare per il bene di Alghero chiude la nota il partito Orizzonte Comune.

Una soddisfazione a tratti indescrivibile. Un percorso complicato, arduo, perfino difficile, che però ci ha premiato andando a creare un gruppo di lavoro entusiasmante, capace e volenteroso di riuscire nel raggiungere nell'obiettivo di avere almeno una rappresentanza in Consiglio Comunale. "Non un arrivo, ma una partenza per un progetto" dichiara il suo leader Christian Mulas, quello di “Orizzonte Comune Alghero” che con questo risultato ottiene un riscontro tangibile e reale rispetto al nostro impegno per Alghero e tutti gli algheresi.