Politica Città Viva Alghero: Un successo di serietà, qualità e competenza

Serietà, qualità e competenza gli ingredienti che hanno caratterizzato la Lista Città Viva che, seppur nata a pochi giorni dall’inizio della campagna elettorale, è riuscita ad esprimere un consigliere comunale. Il risultato complessivo della lista (circa 750 voti) ha premiato il candidato Giampietro Moro, che con 283 preferenze registrate ai seggi ha conseguito l’elezione. Città Viva si è caratterizzata nel corso della campagna elettorale per tematiche legate al disagio sociale e familiare, al lavoro e al mondo dell’impresa, alla salvaguardia dell’ambiente, all’assenza di trasporti adeguati sia pubblici che sanitari, alla carenza di servizi turistico-balneari e degli impianti sportivi. Ciascun candidato della lista è stato in grado di rappresentare le tematiche sopra citate e di portare un sostanziale contributo per il raggiungimento dell’obiettivo finale, ovvero la vittoria di Raimondo Cacciotto come Sindaco di Alghero. Con grande soddisfazione ed orgoglio Città Viva sarà al fianco del Sindaco per continuare a supportare l’Amministrazione con proposte concrete e con competenze da mettere a disposizione della città. Abbiamo presentato una lista con tanti giovani motivati e capaci, a dimostrazione del fatto che il futuro è legato a loro e ad una visione più fresca e partecipata. Città Viva sarà presto presente, oltre che all’interno delle istituzioni, tra la gente, per riprendere il contatto vero con i cittadini ed accogliere istanze e proposte, per ascoltare problemi e trovare soluzioni insieme ad una partecipazione realmente attiva, che sappia stimolare il giusto confronto e dibattito. E’ necessario infatti sanare la grande frattura tra politica e cittadini, restituendo la giusta credibilità alle istituzioni e mettendo a disposizione il proprio impegno per riuscire a soddisfare in maniera adeguata i bisogni e le urgenze della città. Città Viva C’è!