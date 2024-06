Truzzu: 'Il Centrodestra ha perso Movimenti Civici e Sardisti'

"Ora, avendo perso per una manciata di voti le elezioni regionali, il risultato è che una parte di questi movimenti civici e sardisti e anche qualche pezzo più strutturato, in alcune realtà come Cagliari ma anche Sassari e Alghero si sia trasferito a sostegno di liste di chiara connotazione di centrosinistra," ha sottolineato Truzzu. Questa migrazione di consensi ha evidentemente indebolito il fronte del centrodestra, riportandolo a una dimensione più ristretta. Truzzu riconosce che il ritorno all'alveo storico del centrodestra, un nucleo che tradizionalmente rappresenta circa il 40% degli elettori sardi, non è sufficiente per prevalere nelle elezioni comunali. Tuttavia, questo zoccolo duro ha dimostrato di essere abbastanza solido da consentire vittorie nelle elezioni politiche.





"Perciò da questo ragionamento bisogna ripartire, costruire una proposta che possa incontrare il consenso dei cittadini, riprendendo a fare politica, ragionare sui temi e fare anche la voce grossa se serve," precisa Truzzu. La strategia del futuro, secondo Truzzu, passa quindi attraverso una ricostruzione del dialogo con i movimenti civici e sardisti, e una rinnovata attenzione ai temi cari ai cittadini. Il capogruppo di Fdi promette un'opposizione costruttiva e corretta, con l'obiettivo di riconquistare la fiducia perduta e prepararsi alle sfide future. Le parole di Truzzu risuonano come un monito per il centrodestra sardo: il tempo delle alleanze frammentate è finito, è ora di costruire una coalizione coesa e propositiva, capace di parlare a tutti gli strati della società e di presentarsi come un'alternativa credibile e concreta alle forze di centrosinistra.

Il panorama politico sardo si tinge di nuove sfumature dopo le recenti elezioni regionali. Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, ha delineato con chiarezza la situazione attuale in una conferenza stampa. "In questi anni il centrodestra è riuscito a dare una proposta importante ai cittadini solo nel momento in cui ha allargato il proprio campo, aprendosi a liste civiche e al movimento sardista e tutti sono stati all'interno di quest'alveo," ha dichiarato. Il centrodestra, che per anni ha potuto contare su un'alleanza ampia e variegata, si trova ora a fronteggiare una nuova realtà.