Alghero: Forza Italia riscalda i motori

La partecipazione attiva dei membri del Direttivo allargato sarà fondamentale per delineare un percorso condiviso, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e di riconquistare la fiducia perduta. Forza Italia si prepara dunque a ripartire con rinnovato vigore, pronta a giocare un ruolo da protagonista nello scenario politico locale. Saranno solo parole o si trasformeranno in azioni concrete? Lo scopriremo nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: Forza Italia è determinata a riscaldare i motori e a rimettersi in pista.

Dopo la sconfitta elettorale ad Alghero come coalizione ma rimanendo in città il partito più votato, Forza Italia non si lascia abbattere e prepara la sua prossima mossa. Venerdì 14, alle ore 18:30, il Direttivo allargato del partito si riunirà presso la sede di via V. Emanuele angolo via Brigata Sassari per discutere del risultato elettorale della coalizione e delle future iniziative del partito azzurro. La riunione, fortemente voluta da Marco Tedde, è un chiaro segnale di determinazione e resilienza. Tedde e la sua squadra, nonostante la delusione della recente tornata elettorale, intendono analizzare a fondo le cause della sconfitta, con l’obiettivo di ripartire più forti e preparati per le sfide future.