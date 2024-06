Comunali: a Cagliari Pd e Progressisti fanno incetta di seggi

Tra i Progressisti, riconfermati Matteo Massa, Anna Puddu e Alessio Alias, si aggiungono Paola Mura, Maria Francesca Chiappe e Alessandro Cao. Gli altri componenti della maggioranza includono tre rappresentanti di Avs: Giulia Andreozzi, Francesca Mulas e Andrea Scano; due del M5s: Luisa Giua Marassi e Pino Calledda; e due di Sinistra Futura: Michele Boero e Laura Stochino. Completano la lista Marzia Cilloccu per Orizzonte Comune e Giovanni Porrà per Cagliari Avanti. L'opposizione sarà guidata dai quattro consiglieri di Fdi: Corrado Maxia, Pierluigi Mannino, Alessio Mereu e Stefania Loi. La Lega sarà rappresentata da Alessandra Zedda e Nando Secchi, mentre FI avrà Edoardo Tocco, il più votato in assoluto a Cagliari con 1.278 preferenze, e Roberta Sulis. I Riformatori avranno Raffaele Onnis e Massimiliano Piccoi, mentre Giuseppe Farris, Marcello Corrias con Sardegna Venti20 e Roberto Mura per Alleanza Sardegna completeranno l’opposizione. Tra gli esclusi di rilievo c'è Maurizio Porcelli, il più votato del Psd'Az, che non è riuscito a ottenere un seggio, segnando una sorpresa nella composizione del nuovo consiglio comunale. Questi risultati evidenziano un chiaro spostamento a sinistra nella politica cittadina, con una maggioranza robusta e diversificata pronta a guidare Cagliari nei prossimi anni. La nuova composizione del consiglio comunale promette un mix di esperienza e nuove idee, con un occhio attento alla rappresentanza femminile e giovanile. Per la maggioranza, si attende ora la scelta degli assessori da parte di Massimo Zedda, che dovrà selezionare tra i consiglieri eletti le figure più adatte per comporre una giunta capace di affrontare le sfide future della città.

Nelle recenti elezioni comunali di Cagliari, il Partito Democratico (PD) e i Progressisti hanno conquistato la maggioranza dei seggi disponibili, consolidando la loro posizione di forza nella politica locale. Con sei consiglieri ciascuno, queste due forze politiche hanno dimostrato una notevole capacità di attrazione elettorale, contribuendo a delineare una nuova mappa politica per la città. In attesa della proclamazione ufficiale degli eletti e delle decisioni di Massimo Zedda sui membri della sua giunta, il Consiglio comunale di Cagliari comincia a prendere forma. In totale, saranno 34 i seggi, più quello del sindaco. Di questi, 21 andranno alla maggioranza e 13 all'opposizione, comprendendo anche gli sfidanti Alessandra Zedda e Giuseppe Farris. La composizione del nuovo consiglio riflette una significativa presenza femminile, con 14 donne e molti giovani tra i consiglieri eletti. Il PD porterà in aula Marco Benucci, il più votato del centrosinistra con 1.204 preferenze e potenziale presidente del consiglio, Ombretta Ladu, Davide Carta, Marta Mereu, Rita Polo e Giuseppe Macciotta.